Vali Tutulmaz'a ziyaretler sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Tutulmaz'a ziyaretler sürüyor

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'a ziyaretler sürüyor.

Vali Tutulmaz'a ziyaretler sürüyor
20.07.2020 13:46 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:49

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'a ziyaretler sürüyor.

Valiler Kararnamesi ile Afyon Valiliği'nden Zonguldak Valiliği'ne atanan Mustafa Tutulmaz'a ziyaretler sürüyor. Ziyaretler kapsamında Esnaf Kefalet 32. Bölge Birliği Başkanı Mehmet Azman ve Kastamonu Tapu Kadastro 19. Bölge Müdürü Seydi Ahmet Kaya, Zonguldak Kadastro Müdür vekili Serdar Akyol ve Tapu Müdür vekili Özkan Akpınar Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette hayırlı olsun dileklerinde bulunarak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Teknoloji
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor Ekonomi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor Magazin
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı Güncel
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu Magazin
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor Politika
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
Böyle arkadaş olmaz olsun! Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı anlar kamerada
Böyle arkadaş olmaz olsun! Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı anlar kamerada
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Öfkeli kaynana, tartıştığı eski damadını başına çekiçle vurarak öldürdü
Öfkeli kaynana, tartıştığı eski damadını başına çekiçle vurarak öldürdü
Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın
Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Serinlemek için gölete giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi
Serinlemek için gölete giren 14 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi
Sözleşmesi bitecek olan Filip Novak, Trabzonspor'da kalma sinyali verdi
Sözleşmesi bitecek olan Filip Novak, Trabzonspor'da kalma sinyali verdi
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Başakşehir'den ayrılması kesinleşen Eljero Elia, transfer tekliflerini resmen açıkladı
Başakşehir'den ayrılması kesinleşen Eljero Elia, transfer tekliflerini resmen açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ozan Güven Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Selçuk İnan Adem Ljajic Hikmet Karaman Tahir Karapınar
Daha Fazla Joe Carr E-gameshow Roza Sabah Ali Yavuz Kol
Şu an buradasınız: Vali Tutulmaz'a ziyaretler sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 13:50:31. #1.14#
title