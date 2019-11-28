Vali Su, Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB sahasında incelemelerde bulundu

28.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:37

Mersin'in ilk ve tek ihtisas organize sanayi bölgesi olarak istihdam ve kadın girişimciliğinde yenilikler oluşturacak ve bölgesel değişime öncülük edecek olan Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TÜİOSB) temelinin, 28 Aralık tarihinde atılacağı bildirildi.



Temel atma töreni öncesi Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ve TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Armağan Öner ile birlikte Tarsus ilçesi Kurbanlı köyü yakınlarındaki OSB arazisinde incelemelerde bulundu.



"Ekonomik büyümeye katkı sağlayacağız"



TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Ortadoğu ve Akdeniz pazarında rekabet gücü yüksek ekonomiler kümesi içinde yer almak isteyen Mersin için, küresel düzeydeki yeni vizyonu takip etmek ve bunun ötesinde tarımda da 'endüstri 4.0'ın örnek ekonomileri arasında yer almak için, 'know-how' altyapısına sahip bir tarımsal Ar-Ge merkezi kazandırmanın öncelikli olduğunu belirterek, Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin, Ar-Ge tabanlı katma değeri yüksek ürünler üretilmesinin önünü açarak, ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını söyledi.



İlk etapta 5 bin kişiye istihdam sağlanacak



13 Haziran 2018 tarihinde Türkiye'nin 343. sicil numaralı organize sanayi bölgesi olarak Sanayi Bakanlığınca tescillenen TÜİOSB, yüzde 99.8 oranında hazine arazisinde oluşuyor. İlk etapta 58 hektarlık alanda kurulacak ve 170 hektara kadar genişleyebilecek. Planlanan fabrika sayısı 41 iken bu sayı 74 fabrikaya kadar artabilecek. Planlanan istihdam ise ilk etapta 5 bin olup,10 bin çalışana kadar ulaşabilecek.



Türkiye'de ilk defa bir kadın sanayici tarafından kurulan Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 28 Aralık'ta yapılması planlanan temel atma törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın da katılması bekleniyor. - MERSİN

Kaynak: İHA