Vali Seymenoğlu: "Toz gül suyu Isparta gülünün marka değerine katkı sunacak"
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Vali Seymenoğlu: "Toz gül suyu Isparta gülünün marka değerine katkı sunacak"

Vali Seymenoğlu: 'Toz gül suyu Isparta gülünün marka değerine katkı sunacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte gül suyunu toz haline getirerek uluslararası patent başvurusunda bulunan firmayı ziyaret etti.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte gül suyunu toz haline getirerek uluslararası patent başvurusunda bulunan firmayı ziyaret etti. Vali Seymenoğlu, çalışmanın Isparta gülünün marka değerine katkı sunacağını söyledi.

Adı gülle özdeşleşen Isparta'da gülden elde edilen ürünlere yönelik araştırma geliştirme çalışmalarına da önem veriliyor. Bu kapsamda uzun yıllardır Isparta'da faaliyetlerine devam eden bir firma, gül suyunu toz haline getirerek büyük bir başarıya imza attı. Yaklaşık 6 aylık ar-ge çalışmasının sonunda başarıya ulaşan firmayı ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu firma yetkililerinden bilgi alarak fabrikada incelemelerde bulundu.

Normal gül suyunun özelliğini koruması için belirli saklama şartları gerekirken toz gül suyu saklama kolaylığı ve uzun raf ömrü sunuyor. Toz gül suyundan istenildiği zaman aynı kalitede doğal sıvı gül suyu elde edilebilirken, kozmetik ve gıda ürünlerinde de kullanımına imkan sağlanıyor.

Başarılı çalışmalarından dolayı firma yetkililerini tebrik eden Vali Seymenoğlu, çalışmanın Isparta gülünün marka değerine büyük katkı sunacağını söyledi. - ISPARTA

Vali Seymenoğlu: 'Toz gül suyu Isparta gülünün marka değerine katkı sunacak'
Vali Seymenoğlu: 'Toz gül suyu Isparta gülünün marka değerine katkı sunacak'
Vali Seymenoğlu: 'Toz gül suyu Isparta gülünün marka değerine katkı sunacak'
Vali Seymenoğlu: 'Toz gül suyu Isparta gülünün marka değerine katkı sunacak'
Vali Seymenoğlu: 'Toz gül suyu Isparta gülünün marka değerine katkı sunacak'
Vali Seymenoğlu: 'Toz gül suyu Isparta gülünün marka değerine katkı sunacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Vali Seymenoğlu: "Toz gül suyu Isparta gülünün marka değerine katkı sunacak" - Haberler Ekonomi
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