Vali Seymenoğlu'ndan üretici ve esnafa çağrı: "Bu dönemde kâr yapmayı ikinci plana bırakacağız"
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Ömer Seymenoğlu, Isparta, Güncel, Haber

Vali Seymenoğlu'ndan üretici ve esnafa çağrı: "Bu dönemde kâr yapmayı ikinci plana bırakacağız"

Isparta'da iki büyük pazarın kapatılmasının ardından vatandaş ve esnaftan gelen talep üzerine Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

25.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 25.04.2020 20:16
Vali Seymenoğlu'ndan üretici ve esnafa çağrı:

Isparta'da iki büyük pazarın kapatılmasının ardından vatandaş ve esnaftan gelen talep üzerine Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Vali Seymenoğlu, pandemi sürecinde herkesten fedakarlık yapmalarını istediklerini belirtti.

Isparta'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında halk sağlığının korunması amacıyla amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla aşırı yoğunluk yaşanan bazı pazar yerleri kapatılmıştı. Kararın ardından vatandaşlardan ve Meslek Odalarından gelen taleplerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ilgili meslek odaları temsilcileri katıldı.

"Kar yapmayı bu dönemlerde ikinci plana bırakacağız"

Toplantıda konuşan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, pandemi döneminde para hesabı yapılmaması gerektiğini belirterek, "Belki herkes kendi açısından bakıyor, kendi ürettiğini pazara çıkarma ve pazara çıkartırken kar üretmeye bakıyor ancak bu dönemler öyle değil. Bu dönemler özel günler. Bu dönemler hep fedakarlık günü. Hem kamu çalışanları hem de üretenler, piyasa ürün arz edenler için fedakarlık günü. Karı bu dönemlerde ikinci plana bırakacağız. Elbette çoluk çocuğumuz var karnını doyuracağız, doyurmamız lazım. Bu memleket öyle bir memleket ki açlıktan kimseyi bugüne kadar öldürmemiş, geçmişte de öldürmemiş bugün de öldürmüyor. Bundan sonra da öldürmez" diye konuştu.

"Bu süreci atlatmak için gerekirse zararına satış yapacaksınız"

Herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini ifade eden Vali Seymenoğlu, kamu çalışanlarının gerektiğinde 24 saat çalışabileceğini vurguladı. Seymenoğlu, "Üretenler ve piyasada olanlar olarak sizler de gerekirse zararına satış yapacaksınız ki bu süreci böyle atlatabiliriz. Birisi kazanırken, birisi kaybederken kimse gülmez, herkes ağlar. Biz ne ağlatalım, ne ağlayalım istiyoruz. Onun için bu süreci hep beraber birbirimize destek olarak en az zararla geçirelim" dedi.

Pazar yerleriyle ilgili yeniden karar alınacak

Katılımcılara da tek tek söz veren Vali Seymenoğlu pazar yerleriyle ilgili getirilen tüm önerileri not aldı. Toplantıda görüşülen ve üzerinde mutabık kalınan kararlar İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun değerlendirmesi sonrasında kamuoyu ile paylaşılacak. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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