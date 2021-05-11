Vali Orhan Tavlı, Dünyaca Ünlü Fethiye, Göcek ve Dalaman Koylarında incelemelerde bulundu

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yat turizmi ile ünlü ve mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkan Fethiye ve Göcek Koylarında incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sırasında Vali Orhan Tavlı'ya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan eşlik etti.

Sahil Güvenlik Botu ile Fethiye ve Göcek'te bulunan koyları gezen Vali Orhan Tavlı, mavi yolculuk rotaları ve koylardaki son durumu inceledi. Vali Orhan Tavlı, incelemeleri sırasında marina ve çekek yerlerinin durumu hakkında da bilgiler aldı.

Dalaman,Fethiye ve Göcek Koylarının 6'sı Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, 16'sı yerel yönetimlerce belgelendirilen 22 marina ve çekek yeri ile yaklaşık 2 bin civarında yat bağlama kapasitesine sahip olduğunu, nitelikli yat bağlama yerleri ile yatların elektrik, su, katı atık, sintine alımları vb. temel ihtiyaçlarının karşılandığı ifade edildi.

Dalaman,Fethiye ve Göcek Körfezinin doğrudan açık denizlere kapalı konumu sayesinde marina hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde sunulmasına olanak sağladığı, bunun yanında Dalaman Havalimanına kısa mesafede bulunan marinaların yerli ve yabancı bir çok deniz tutkunu tarafından tercih edilen bir destinasyon olduğu bildirildi.

Dalaman,Fethiye ve Göcek Koylarının ulaşılabilirlik açısından birçok rakip destinasyona fark attığı ve her yıl dünyanın pek çok noktasından gelen deniz tutkunları tarafından ziyaret edildiği belirtildi.

Dalaman,Fethiye ve Göcek Liman sahalarından 2019 yılında yaklaşık 10 bin 600 civarında yat çıkışı düzenlendiği, 2020 yılında ise pandemi ve sezonun kısa sürmesine rağmen 7 bin civarında yatın liman çıkışları ve mavi yolculukları olduğu aktarıldı. Bu durumun pandemi nedeniyle izole yaşam sürmek isteyenlerin denizleri daha fazla tercih ettiğinin bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Muğla'nın ülkemizin deniz turizmindeki en önemli, dünyanın da sayılı merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Vali Orhan Tavlı, doğal güzellikleri, eşsiz koyları, marina imkânları ile Muğla'nın birçok yerli ve yabancı turist ve denizcinin seçkin durağı olduğunu söyledi.

Vali Orhan Tavlı, Muğla'nın son yıllarda tatilciler tarafından oldukça büyük rağbet gördüğünü belirterek, Muğla'nın cenneti andıran doğal güzelliklerini her mevsim yaşamak isteyenler için elverişli koşullar sunduğunu ifade etti.

Kaynak: Bültenler