Vali Nayir'den Fabrika Ziyareti

Vali Ahmet Hamdi Nayir, fabrika ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Nayir, 1. Organize Sanayi bölgesinde filtre sistemleri üzerine üretim gerçekleştirilen fabrikada SATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten aynı zamanda sanayi kuruluşunun Yönetim Kurulu Başkanı da olan Akgün Altuğ ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Üretim tesislerini gezerek robotik teknolojinin de kullanıldığı alanlarda yetkililerden bilgiler alan Nayir, çalışanlarla da bir süre sohbet ederek kolaylıklar diledi.

Sanayi kuruluşlarının üretim alanlarındaki çalışmaları yerinde görmek, sanayici ve iş adamlarıyla karşılıklı istişarelerde bulunmak amacıyla bu tür ziyaretlerde bulunduklarını vurgulayan Vali Nayir, kendi sektöründe ülkenin önde gelen kuruluşlarından biri olan filtre fabrikasının birçok ülkede faaliyetlerde bulunmasının önemini belirtti.

Vali Nayir, Bu sanayi kuruluşlarının hem üretim hem ihracat hem de istihdam alanında gerek ülke gerekse kent ekonomisine önemli bir katma değer sağladığını vurguladı.

Kaynak: AA