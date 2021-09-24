Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler SürüyorSanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müd. verimlilik projesi ödülleri kapsamında bağımsız değerlendiriciler Bayburt Üniversitesi Doç. Dr. Murat Çolak ile Adıyaman Üniversitesi Dr. Kamil Varınca Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular. Aziz şehidimiz Yunus Yorulmaz'ın değerli annesi Şükran Yorulmaz Valimiz Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Konuğuyla sohbet eden, halini hatırını soran Vali Tutulmaz, kahraman şehitlerimizin yakınları başımızın tacıdır dedi. Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen Valimiz Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu.

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