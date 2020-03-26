Vali Köşger, Vefa Sosyal Destek Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Vefa Sosyal Destek Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Vefa Sosyal Destek Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara hizmet veren Vefa Sosyal Destek Çağrı Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Vali Köşger'e görevliler tarafından çalışmalar ile ilgili bilgi verildi.

Aydın'lı imamlar motorize ekip kurdu

Aydın Valiliği tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Merkezi, il genelinde çalışmalarına devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara hizmet veren çalışanlar ve gönüllüler gelen talepler sonrasında yaşlı çınarların ihtiyaçlarını karşılıyor. Vefa Sosyal Destek Merkezi'ne gönüllü olarak hizmet veren milli eğitim camiasının ardından, imamlarda motorize ekip kurarak yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Aydın'da görev yapan imamlar yapılan çağrı sonrasında motorları ile yaşlıların ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine götürüyor. İhtiyaçları karşılanan yaşlı çınarlar kendilerine yardım eden ve günlük ihtiyaçlarını karşılayan gönüllülere teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA