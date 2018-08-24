Vali Karaloğlu'nun Zafer Haftası Mesajı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Zafer Haftası nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Vali Münir Karaloğlu, mesajda, Anadolu'nun fetih kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin Türk milleti için büyük bir milat olduğunu ifade etti. 26 Ağustos 1071'de, 947 yıl önce, Sultan Alparslan'ın liderliğinde Malazgirt Zaferiyle Anadolu'da Türk milletinin kutlu yürüyüşünün başladığını belirten Karaloğlu, bu yürüyüşün bin yıldır inanç ve kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti. Malazgirt, Miryokefalon, İstanbul'un Fethi, Çanakkale, Sakarya ve Büyük Taarruz'un bu kutlu yürüyüşün temel taşları olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin yazdığı destanın ise bunun son halkası olduğunu söyledi.

26 Ağustos'ta, bir kere daha Malazgirt'ten yola bu düşünce ve bilinçle çıkılacağını belirten Karaloğlu, "Yeniden bir dirilişin, bir şahlanışın kıvılcımını çakacağız. 1071'deki şuur ve inançla, bu topraklarda yeni bin yıllara ilerlemek için kutlu yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz. İçte ve dışta her türlü oyunu oynayarak bu kutlu yürüyüşe engel olmak istiyorlar. Tüm yüzakı zaferlerimiz gibi, 15 Temmuz Destanı'mız da, en zor şartlarda dahi Aziz milletimizin Anadolu'dan vazgeçmeyeceğini ve bu toprakları ilelebet yurt tutacağını tüm dünyaya bir kere daha göstermiştir. Tarihimizdeki tüm büyük zaferler gibi bu büyük zaferlerde de ortaya konan azim ve kararlılık, aziz milletimizin istiklali ve istikbali için mücadele ederken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağının, bu topraklardaki kutlu yürüyüşünün devam edeceğinin ispatıdır. Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, canları ve kanlarıyla vatan topraklarını bizlere emanet bırakan aziz şehitlerimizi, bu uğurda her türlü maddi ve manevi fedakarlığı göstermiş olan gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Kahraman ecdadımızın izinde, aynı inanç ve kararlılıkla vatanımızı, milletimizi koruyan kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarının ve yüce Türk milletinin Zafer Haftası'nı tebrik ediyorum" dedi. - ANTALYA