Vali Gül, Gürün'deki Yatırımları İnceledi

Vali Davut Gül, Gürün ilçesinde bir dizi gezi ve incelemelerde bulundu.

Gül, ilçede yapımı devam eden doğalgaz ve Şuğul Kanyonu çalışmalarını inceleyerek, Kaymakam Hicabi Aytemur'dan bilgi aldı.

Gül, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Gürün'e yapılan son yatırımlarla ilçenin göz kamaştıracağını söyledi.

İlk olarak doğalgaz çalışmalarını inceleyen Gül, Gürün'ün doğalgaza geçmesinin sevindirici olduğunu ifade ederek, Sivas merkez başta olmak üzere Şarkışla ve Suşehri ilçelerinin doğalgaz kullandığını 2018 yılı sonuna kadar 8 ilçe ile 1 beldenin daha doğalgaza kavuşacağını belirtti.

Daha sonra Şuğul Vadisi'nde yürütülen peyzaj ve düzenleme çalışmalarını inceleyen Vali Gül, yetkililerden bilgi aldı.

Şuğul Vadisi'ne olabildiğince fazla ziyaretçi çekmek istediklerini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Çalışmalar bittiğinde bu güzelliği görmeye gelenler asgari ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Amacımız buranın kısa sürede görülüp hemen gidilmesi değil, gün boyu bölgede zaman geçirilmesidir. 1. derece arkeolojik sit alanı olan Şuğul Kanyonu'nda ağaçlandırma ve peyzaj çalışmasının yanı sıra foto safari ve yürüyüş alanları, yöresel ürünlerin alınıp satıldığı mekanlar, mescit, otopark, kamelya gibi ihtiyaca cevap verebilecek çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Gürün Köylere Hizmet Götürme Birliğince ihalesi yapılan Şuğul Vadisi'nin Turizme Kazandırılması Projesi eylül ayında tamamlanacak."

İlçede yapımı süren kapalı şebeke tarımsal sulama çalışmalarını da değinen Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Toplamda 18 kilometrelik açık kanal, kapalı şebekeye çevriliyor. Yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı finansmanı ile hayata geçirilen bu proje inşallah bu yıl içerisinde tamamlanacak. Çalışmalar tamamlandığında yeşil Gürün'deki bahçelerin sulandığı ve suyun verimli kullanıldığı bir sistem hayata geçmiş olacak. Gürün'de uygulanan projelerin hayata geçirilmesinden dolayı Sivas Milletvekili Sayın İsmet Yılmaz başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum."