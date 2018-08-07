Vali Gül, Eğitim Yatırımlarını İnceledi

Sivas Valisi Davut Gül, Sivas'taki eğitim yatırımlarını inceledi.

Vali Gül, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Özel İdaresi kaynakları ile il genelinde yapımı devam eden okulları inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı.

Gül, sırasıyla 16 Derslikli Alibaba İlkokulu, Hafızlık Kampüsü, OSB Meslek Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Ahmet Türkseven İlkokulu, 24 Derslikli Asım Şahin Kız İmam Hatip Lisesi, Tuzlugöl Şems-i Sivasi İmam Hatip Ortaokulu ve Tuzlugöl Bilim Sanat Merkezi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Devam eden okul inşaatlarının istedikleri seviyede devam ettiğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Okullarımızı tamamlandığında tekli eğitime bir adım daha yaklaşmış olacağız. Devam eden okul inşaatlarımız 2019 yılında tamamlandığında Sivas'ta tam anlamıyla tekli eğitime geçilmiş olunacak. Milli Eğitim yatırımları anlamında Türkiye'de örnek gösterilecek illerden bir tanesiyiz. Hem yatırım miktarı olarak hem de çeşitliliği olarak. Bu güzel hizmetlerin ilimize kazandırılmasında emeği geçen Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ile Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a teşekkür ediyorum."