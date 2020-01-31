Vali Aykut Pekmez depremzedeleri yalnız bırakmadı

31.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:26

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremden etkilenen Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe, Çat ve Taşkale Köyü ile Kahta ilçesine bağlı Teğmenli köylerini ziyaret etti.



İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Sincik Kaymakamı Faruk Doğru ve AFAD Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ'la birlikte depremden etkilenen Sincik'teki en ücra köy ve mezralara giderek depremde evi hasar gören vatandaşları AFAD'ın kurduğu çadırlarda ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aykut Pekmez, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla sohbet ederek herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sorup, devlet olarak depremin verdiği yaraları en kısa sürede saracaklarını söyledi.



Ziyaret ettiği köylerde depremde ağır hasar alan yapıları da inceleyen Vali Aykut Pekmez, "Depremden etkilenen Sincikli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bir daha ülkemize ve milletimize böyle felaketler yaşatmasın. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimizin tüm birimleri bir koordinasyon halinde hareket ederek hasar tespit çalışmaları başta olmak üzere vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarının karşılanması için adeta seferber oldu. Allah'a şükür, yaralanan, ciddi hayati tehlikesi olan hiçbir vatandaşımız yok. Tek tesellimiz ilimizde ve ilçelerimizde can kaybının olmaması. Gerek bizler gerekse de görevlilerimiz depremin etkilediği köylerimizde depremin etkilerini en aza indirgemek ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için fedakar bir şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı köylerinde ziyaret ederek varsa eksikliklerimizi gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımız şundan emin olsun ki, onlar rahat değilken bizim rahat olmamız söz konusu olamaz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA