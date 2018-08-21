Vali Atik'in Bayram Ziyaretleri

- Kurban Bayramı dolayısı resmi bayramlaşma töreninden detaylar

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Sevgi Evler ziyareti, bayramlaşma

Vali Atik'in "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" uygulaması kapsamında trafik denetimlerine katılması

Vali Atik'in denetim yapan polis memurlarının bayramını kutlaması

Vali Atik'in çocuklara kırmızı düdük, şapka ve tişört dağıtması - Siirt

Siirt'te de Kurban Bayramı dolayısı resmi bayramlaşma töreni düzenlendi.

Vali Ali Fuat Atik'in ev sahipliğinde, Vali Konağı'nda düzenlenen bayramlaşma programında Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay,AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve diğer yetkililer vatandaşların bayramını kutladı.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Atik, beraberinde protokol üyeleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi ve Sevgi Evlerinde bulunan konukları ziyaret ederek onlarla bayramlaştı ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Atik, İçişleri Bakanlığınca yurt genelinde yürütülen "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" uygulaması kapsamında kent girişindeki trafik denetimine katıldı.

Denetim yapan polis memurlarının bayramını kutlayan Atik, sürücülerle de sohbet ederek, trafikte dikkatli olmaları konusunda kendilerini uyardı.

Atik, çocuklara da kırmızı düdük, şapka ve tişört dağıttı.