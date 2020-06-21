Vali Atay'dan Babalar Gününde şehit babalarına ziyaret
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Vali Atay'dan Babalar Gününde şehit babalarına ziyaret

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Babalar günü nedeni ile Düzce'de ki şehit babalarını ziyaret ederek babalar gününü kutladı.

Vali Atay'dan Babalar Gününde şehit babalarına ziyaret
21.06.2020 20:51 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:09

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Babalar günü nedeni ile Düzce'de ki şehit babalarını ziyaret ederek babalar gününü kutladı.

Her yıl Haziran ayının 3. hafta sonu kutlanan Babalar Günü bu yıl 21 Haziran'da kutlandı. Düzce Valisi Cevdet Atay'da Babalar günü nedeni ile Düzceli şehit babalarını ziyaret etti. Vali Atay ilk olarak Akçakoca'da 2016 yılında Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Uzman Çavuş Ercan Çelik'in, 2018 yılında Erzincan'ın iliç ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın, 2018 yılında Hatay ili Yayladağı ilçesinde görev esnasında Şehit düşen P. Uzm. Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun'un, 15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın, 2015 yılında Hakkari ili Dağlıca bölgesinde görev esnasında Şehit düşen Söz. Er Cihan Aksarı'nın 2020 yılında Van ilinde çığ düşmesi sonucu Şehit düşen J. Uzm. Çavuş Özgür Işık'ın baba ocaklarını ziyaret ederek ailelerle bir araya geldi. Vali Dağlı daha sonra İl jandarma Alay Komutanı J. Alb. Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım ile Şırnak'ta şehit düşen Polis Memuru Sabri Altınbaş'ın ailesini ziyaret etti. Şehit ailelerinin hal ve hatırını soran Vali Atay, Şehit babalarının da babalar gününü kutladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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