Vali Akbıyık, hastanede tedavi gören yaralı vatandaşı ziyaret etti
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan şahsı ziyaret etti.
03.08.2020 20:22 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:40
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan şahsı ziyaret etti.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberindekiler ile birlikte Yüksekova ilçesi İkiyakalar-Göllerbaşı bölgesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan Mustafa Nasıroğlu isimli vatandaşı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - HAKKARİ
Kaynak: İHA