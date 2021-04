VakıfBank'ta sıradaki hedef Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12'nci şampiyonluğunu elde eden VakıfBank'ın yıldız oyuncularından Cansu Özbay, Milena Rasic ve Isabelle Haak açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk için çok mutlu olduklarını söyleyen başarılı sporcular, sıradaki hedefin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu kaydetti.

CANSU ÖZBAY: 2 SENEDE SADECE 2 MAÇ KAYBETTİK

VakıfBank'ın milli pasörü Cansu Özbay, şampiyonluğu kazanmalarından ötürü çok mutlu olduklarını dile getirerek, "3 yıl üst üste kupayı kazanmış oluyoruz. VakıfBank olarak da 12'nci lig kupamız. Keşke son bir galibiyet daha alarak kupayı kaldırsaydık. Ama son 2 senede sadece 2 maç kaybettik ve bence bu kupayı çok hak ettik. Çok zor şartlar altında çalıştık. Sürekli covid şüphesi ile karşı karşıyaydık. Bazen yakalandık; antrenmanlara, maçlara çıkamadık. Yine de buraya kadar takım olarak çok iyi idare ettik. Sonunda da şampiyonluğa ulaşmayı başardığımız için çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi finali, bizim için zor bir maç olacak. Rakibimizin gerçekten çok yüksek seviyede oyuncuları var. Ama biz de VakıfBankız. Bizim de çok iyi oyuncularımız var. Bence çok güzel bir maç olacak. Voleybolseverler de voleybola doyacak diye düşünüyorum. İnşallah kazanan taraf biz olacağız" ifadelerini kullandı.MILENA RASIC: BU TAKIMLA GURUR DUYUYORUMVakıfBank'ın Sırp orta oyuncusu Milena Rasic de bu sezon yalnızca bir maç kaybettiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Geçen sezon iyi bir gidişatımız vardı ve liderken Covid-19 nedeniyle ligler iptal edilmişti. Bu yüzden bu sezon çok iyi bir geri dönüş yapmamız gerekiyordu. Bunu başardık. Kesinlikle son maçı da oynamak ve kupayı bu şekilde kaldırmak isterdik. Ancak sağlık söz konusu olduğu için bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Bu takımla gurur duyuyorum ve şampiyon olduğumuz için gerçekten mutluyum. Her sezon hedefimiz aynı. Sahada yüzde 100 performans gösterip tüm kupaları kazanmaya çalışıyoruz. Bu sezon boş tribünlerin önünde oynamış olsak bile her zamanki performansımızı sergilediğimizi düşünüyorum. İyi bir motivasyon sağlamak gerçekten zordu. Şimdi herkesin Şampiyonlar Ligi finalini beklediğini görebiliyorum. Harika bir voleybol oynayacağımıza ve son topa kadar mücadele edeceğimize söz verebilirim. Kendimizi hazırlamak için yeterince zamanımız var."ISABELLE HAAK: ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUMSarı siyahlı ekibin İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak ise çok uzun süredir çalıştıklarını belirterek, "Geçen sezonu bitiremediğimiz için üzgündük. Ligde son iki sezonda sadece iki maç kaybettik. Bu yüzden gerçekten şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Harika bir duygu. Farklı bir şekilde bitmesini istesek bile bu durumun sağlık açısından da en iyi çözüm olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi finalini bekliyoruz ve çok heyecanlıyız. Bence harika ama bir o kadar da zorlu bir maç olacak. Rakibimiz yüksek seviyede voleybol oynayan bir ekip. Maça kadar en hazır halimizde olmak için çok çalışacağız. Önümüzdeki iki hafta elimizden gelen her şeyi yapacağız."

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında 1 Mayıs Cumartesi günü İtalyan ekibi Antonio Carraro Imoco Conegliano ile karşı karşıya gelecek.

