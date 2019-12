VakıfBank'ta hedef 4'üncü kez dünya şampiyonluğu

01.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 01.12.2019 11:52

Başantrenör Guidetti: Kimseden korkumuz yok

Melis Gürkaynak: Çin'den kupayla dönmek istiyoruz

Cansu Özbay: Her maçta sonuna kadar savaşacağız

Gabi Guimaraes: VakıfBank formasıyla oynayacağım için çok mutluyum

Isabelle Hakk Kazanmak için orada olacağız

Milena Rasic: Her maçta rekabet yüksek olacak

Pınar Eren Atasever: Maç maç ilerleyeceğiz

İSTANBUL, – VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Çok yüksek kalitede voleybolun olduğu bir hafta yaşayacağız. Kağıt üzerinde bizden daha iyi takımlar olduğunu biliyoruz. Ama bizim kimseden korkumuz yok" dedi.

Son iki sezonun dünya şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 3-8 Aralık tarihlerinde Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenecek FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda üst üste üçüncü, toplamda da dördüncü kez dünya şampiyonu olabilmek adına sahaya çıkacak. Turnuvada B Grubu'nda yer alan VakıfBank, Igor Gorgonzola Novara (İtalya), Dentil Praia Clube (Brezilya) ve Tianjin Bohai Bank Volleyball Club (Çin) ile mücadele edecek. Sarı-siyahlı ekipte, Dünya Şampiyonası öncesinde başantrenör Giovanni Guidetti ve oyuncular, açıklamalarda bulundu.

GİOVANNİ GUİDETTİ: TAKIMLARIN KALİTESİ ÇOK YÜKSEKShaoxing kentinin kendilerine uğurlu geldiğini söyleyen Giovanni Guidetti, "Bu sene Dünya Şampiyonası'na katılan takımların seviyesi gerçekten çok yüksek. Grubumuzda neredeyse Çin Milli Takımı diyebileceğimiz Tianjin, Novara ve yılın en iyi Brezilya takımı var. Çok yüksek kalitede voleybolun olduğu bir hafta yaşayacağız. Çünkü tüm takımların kalitesi inanılmaz. İyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Shaoxing'in VakıfBank'a uğurlu geldiğini de biliyorum. Şampiyonanın tadını çıkarmak ve takım olarak gelişmek istiyoruz. Kağıt üzerinde bizden daha iyi takımlar olduğunu biliyoruz. Ama bizim kimseden korkumuz yok" diye konuştu.MELİS GÜRKAYNAK: ÇİN'DEN KUPAYLA DÖNMEK İSTİYORUZÇin'den kupayla dönmek istediklerini belirten takım kaptanı Melis Gürkaynak, "Geçen sezon Çin bize çok uğurlu geldi. Salona gelen tüm taraftarlar bizleri çok iyi destekledi. Orada sahaya çıkmak çok keyifliydi. Bu sene de turnuvanın orada olması bizim için çok büyük bir şans. Shaoxing'in yine bize uğurlu geleceğine inanıyorum. Çok zorlu maçlar oynayacağız. Takım olarak bunun bilincindeyiz. Bu kupayı iki yıl üst üste kazandık, şimdi üçüncüyü kazanmaya gidiyoruz. Kolay olmayacağını biliyoruz. Umarım Çin'den kupayla dönebiliriz" ifadelerini kullandı.CANSU ÖZBAY: HER MAÇTA SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZHer maçta sonuna kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Cansu Özbay, "Shaoxing geçen yıl bize çok uğurlu gelmişti. Bize büyük bir destek vardı. Kendimizi evimizde gibi hissetmiştik. Tüm tribünler sarı siyahtı. Bu yıl da umarım bizleri desteklerler. Ama rakiplerimizin bu sene daha zorlu olduğunu düşünüyorum. VakıfBank olarak her maçta savaşacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Umarım geçen sene gibi sonu çok güzel biter" şeklinde konuştu.GABİ GUİMARAES: VAKIFBANK FORMASIYLA OYNAYACAĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUMKendilerini zorlu bir turnuvanın beklediğini söyleyen Brezilyalı smaçör Gabi Guimaraes ise şöyle konuştu: "Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank formasıyla oynayacağım için çok mutluyum. Son üç yıldır VakıfBank'ın rakibi oluyordum. Şimdi VakıfBank'tayım. Bu yıl gerçekten çok zor bir turnuva olacak. Bizleri en iyi oyuncuların ve en iyi takımların olduğu bir şampiyona bekliyor. Umarım her şey bizim iyi gider ve harika bir iş çıkarırız."ISABELLE HAKK KAZANMAK İÇİN ORADA OLACAĞIZKariyerinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceği için heyecanlı olduğunu ifade eden Isabelle Haak, "İlk kez Dünya Şampiyonası'nda oynayacağım. Harika takımların mücadele ettiği bir şampiyona olacak. Grubumuzda çok güçlü rakipler var. Sahada kendi oyunumuzu oynamalı ve agresif olmalıyız. Sadece kendi oyunumuza odaklanmalıyız. Kazanmak için orada olacağız" dedi.MİLENA RASİC: HER MAÇTA REKABET YÜKSEK OLACAKŞampiyonaya yüzde yüz hazır olacaklarını söyleyen Milena Rasic ise "Dünya Şampiyonası bu sezon çok zorlu geçecek. Çünkü çok güçlü takımlar orada olacak. Her maçta çok iyi bir rekabet olacağını düşünüyorum. Tabii ki adım adım ilerleyeceğiz. Hala kendi oyunumuzda geliştirebileceğimiz şeyler var. Ama umuyorum ki şampiyonaya yüzde yüz hazır olacağız" ifadelerini kullandı. PINAR EREN ATASEVER: MAÇ MAÇ İLERLEYECEĞİZTürkiye'ye kupayla dönmek istediklerini belirten Pınar Eren Atasever, "Dünyanın en iyi takımlarının sahne aldığı bir turnuvada oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için sahada olacağız. Maç maç ilerleyip, inşallah kupayla döneceğiz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Guidetti'nin açıklamaları-Oyuncuların açıklamaları

-Detaylar

Kaynak: DHA