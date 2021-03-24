VakıfBank Hackathon'da kadın girişimcilerin projelerine iki ödül

VakıfBank'ın gençleri geleceği kodlamaya teşvik ettiği "Hack to the Future" etkinliğinin ikincisi sonuçlanırken, finalde yarışan genç kadın girişimcilerin projeleri iki ödül aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni çağın getirdiği dijital teknolojileri merkezine alan VakıfBank, ikincisini gerçekleştirdiği "Hack to the Future" yarışmasında genç yazılımcıları, programcıları ve tasarımcıları buluşturdu.

Büyük ilgiyle takip edilen etkinlik, bu yıl "Dijital Finansın Geleceğine Yön Ver" konseptiyle 19-21 Mart'ta çevrim içi olarak düzenlendi. 84 katılımcının yarıştığı Hackathon'da gençler, dijital becerilerini sergileme şansı buldu.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, yarışmacılar kullanıcı deneyimi, yeni nesil müşteri iletişimi, yenilikçi ürün ve hizmetler, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularına odaklanarak projeler üretti.

32 takım arasından finale kalan 10 takımın sunumları, jüri üyeleri tarafından takım yetkinliği, özgünlük, yenilikçi teknoloji, iş modeli, tasarım, ticarileşme/ölçeklenme, sunum, yapılabilirlik, sosyal fayda ve prototip kriterlerine göre değerlendirildi.

Genç kadın girişimcilerin projelerine ödül

VakıfBank'ın inovatif fikir sahibi girişimci gençlerle buluştuğu "Hack to the Future"da bilgi ve bilişim teknolojileri, ödeme sistemleri, dijital çözümler, finans ile stratejik pazarlama, girişimcilik, yatırımcılık gibi alanlarda deneyimli isimler kazanan takımları belirledi.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Merkez Bankası Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü Mehmet Zahit Ateş, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, VakıfBank Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel İşlemlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer, VakıfBank Dijital Bankacılık, Müşteri Deneyimi ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan'dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu Puzzle takımı "En İyi Minimum Viable Product", Quakecom takımı "En İyi Sosyal Girişim", Segion takımı "En Yenilikçi Teknolojik Çözüm", Milanesi takımı "En İyi Kullanıcı Deneyimi Tasarımı" ve Yatırım Tavsiyesi Değildir takımı "En İyi Global Çözüm" kategorilere layık görüldü.

Hackathon'a kadın girişimciler damga vurdu. Kadınlardan oluşan iki takımın projesi iki ödülle taçlandı.

Toplam para ödülünün 60 bin TL olduğu yarışmada, finalde yarışan diğer takımlar ayrıca 5'er bin TL ile ödüllendirildi.

"Ne kadar isabetli bir karar aldığımızı bir kez daha net olarak görüyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Hackathon etkinliğimiz, dijitalleşme yolculuğunda hem gençlerimize destek olmak hem de onlarla aynı ufukta buluşmak için hayata geçirdiğimiz bir projeydi. Bugün ne kadar isabetli bir karar aldığımızı bir kez daha net olarak görüyorum. Çok kıymetli jüri üyelerimiz, titizlikle yürüttükleri ve eminim ki çok zorlandıkları bir değerlendirme sürecinin ardından ikinci Hackathon'umuzun kazananını belirlediler. Diğer bir deyişle, dijital finansın geleceğine yön vereceğine inandıkları projeyi seçtiler.

Yola çıkarken ülkemizin geleceğini gençlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünden ilham aldık. Atatürk, 'Gençliği yetiştiriniz. Onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Özgür fikirler uygulamaya geçtiği zaman, Türk milleti yükselecektir.' demişti. Biz de VakıfBank olarak ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşıyacak olan sizlere her zaman destek olmayı, gelişiminiz için uygun koşulları sağlamayı bir borç olarak görüyoruz. Bu yüzden hem bugünün hem de geleceğin yeteneklerine yatırım yapmayı sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz."

Verilen bilgiye göre, yarışmada dereceye giren projeler şöyle:

"Puzzle ekibi: Kişiselleştirilmiş bir deneyimle dijital okuryazarlığı düşük olanları mobil uygulamalara yönlendirerek dijital kullanımı artırma ve nakitsiz bir topluma geçişi kolaylaştırma uygulaması.

Quakecom ekibi: Deprem sonrası yıkılan binaların konumunu, enkaz altında kalan kişi sayısını merkeze anlık olarak ileten acil durum haberleşme sistemi.

Segion ekibi: Araç kazası anında sigortası olan otomobilin sigorta işlemlerini yapay zeka destekli görüntü işleme çözümleri ile hızlandırma.

Milanesi ekibi: Günümüzde popülaritesi ve kullanım alanları yaygınlaşan dijital para birimlerini banka işlemleri özelinde kullanıp müşterilere bankanın kendi coin'leri ile fırsatlar sunması.

Yatırım Tavsiyesi Değildir ekibi: Blokchain tabanlı insandan insana (peer-2-peer) micro para gönderme sistemi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz