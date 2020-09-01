Uzuvları olmayan 14 aylık İdlibli Muhammed bebek tedavi için Türkiye'ye getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Uzuvları olmayan 14 aylık İdlibli Muhammed bebek tedavi için Türkiye'ye getirildi

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zor şartlarda hayatına devam etmeye çalışan doğuştan ayak ve kolları olmayan 14 aylık Muhammed bebek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Uzuvları olmayan 14 aylık İdlibli Muhammed bebek tedavi için Türkiye'ye getirildi
01.09.2020 16:16 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:16

BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET- Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde zor şartlarda hayatına devam etmeye çalışan doğuştan ayak ve kolları olmayan 14 aylık Muhammed bebek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla tedavi için Türkiye'ye getirildi.

AA'nın İdlib'de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı bir bölgede engebeli bir arazide baraka benzeri bir evde uzuvları olmadan dünyaya gelen 14 aylık Muhammed Mısaytıf bebeğin hikayesini duyurmasının ardından, durumu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bebeğin ailesi ile Türkiye'ye alınarak gerekli tedavi ve yardımın yapılması için Hatay Valiliğine direktif verdi.

Bunun üzerine Hatay Valisi Rahmi Doğan, minik Muhammed'in Türkiye'de tedavi görmesi için çalışma başlattı.

Muhammed bebek ve ailesi, Cilvegözü Mülki İdare Amirliğince ülkeye alındı.

Minik Muhammed'in babası Halit Mısaytıf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye geçiş yaptıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Mısaytıf, "İnşallah hastaneye geçeceğiz Muhammed'e protez takılabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Murat Kurum Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Didem Soydan Pınar Tartan Deniz Akkaya Mustafa Sandal
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Mauricio Lemos Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Adana Eylül Çocuk Türk Lirası
Şu an buradasınız: Uzuvları olmayan 14 aylık İdlibli Muhammed bebek tedavi için Türkiye'ye getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 16:20:53. #1.15#
title