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Uzunköprü ilçesinde yeni huzurevi yapılıyor

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Uzunköprü ilçesinde yeni huzurevi yapılıyor

Uzunköprü ilçesinde yeni yapılacak huzurevi için inşaat çalışmaları başladı.

Uzunköprü ilçesinde yeni yapılacak huzurevi için inşaat çalışmaları başladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayırsever iş adamlarının da desteğiyle ilçeye yeni bir huzurevi yapılacağını söyledi.

Hayırsever bir iş adamının huzurevinin pencere ve kapılarını yapacağını anlatan Vali Canalp, "Geri kalan kısımlarını da Valilik olarak biz üzerimize aldık. Eksik kalan kısımlarını da eski binayı yeniden dönüştürmek suretiyle inşallah bir huzurevi olarak açacağız. İnşallah yakın zamanda huzurevimizin kurdelesini beraber keseceğiz" dedi.

Edirne'de yaşlı nüfus oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade eden Canalp, dolayısıyla huzurevlerine olan ihtiyacında arttığını söyledi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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