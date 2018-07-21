Uzun Dönem Askerlerin Bedelli Yapacaklara Söylediği Sözler Sosyal Medyada Olay Oldu

Uzun dönem askerlik yapan bir grubun, bedelli askerlik için kışlalarına gelecek adayları tehdit ettiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Küfür, hakaret ve tehdit içeren video, bedelli askerliğe başvuracaklar tarafından "bu yüzden 28 günlük temel eğitim iptal edilmeli" mesajıyla paylaşıldı.

28 GÜNLÜK ASKERLİK BÜYÜK TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Bedelli askerlik kanununda yer alacağı açıklanan 28 günlük temel eğitim kamuoyunda büyük tartışmaya neden olmuştu. Hem para verip hem de 28 gün kışla eğitimi almak istemeyen bedelli askerlik adayları, sosyal medyada bir videoyu paylaşmaya başladı.

BEDELLİ ASKERLERE TEHDİTLER SAVURDULAR

Videoda, kışlada olduğu anlaşılan bir grup uzun dönem asker, 28 günlüğüne birliklerine gelecek olan bedelli askerlere neler yapacaklarını anlattı. Bedelli askerler için tehditler savuran uzun dönem askerlerin videosu sosyal medyada olay oldu.