Uzmanlar klima çarpmasına karşı uyardı
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Uzmanlar klima çarpmasına karşı uyardı

Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız, "Kişinin yaşamını kaybetmesine yol açabilecek kadar ciddi bir hastalık olan zatürreye de yol açabilen klima çarpması, genellikle burun tıkanıklığı, kuru öksürük, hapşırık, yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem...

Uzmanlar klima çarpmasına karşı uyardı
16.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:50

Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız, "Kişinin yaşamını kaybetmesine yol açabilecek kadar ciddi bir hastalık olan zatürreye de yol açabilen klima çarpması, genellikle burun tıkanıklığı, kuru öksürük, hapşırık, yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, kramp, baş ağrısı, yüksek ateş, bulantı, kusma, bilinç bozukluğu gibi pek çok belirtiye neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Medicana Avcılar Hastanesi'nden yapılan açıklamayla klima çarpmasına bağlı görülen hastalıklar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız, ciddi ısı değişimlerine bağlı olarak kas ağrısı, kas tutulması, baş ağrısı ve kramp gibi şikayetlere yol açabilen klima tutulmasının yanı sıra, klimanın düzenli olarak temizlenmemesinin de hastalıklara yol açabileceğini bildirdi.

Lejyonella bakterisinin neden olduğu halsizlik, kuru öksürük, ateş gibi pek çok farklı semptomun, ciddi sağlık problemlerinin habercisi olabileceğini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Ofis, mağaza, ev ve arabada, ortamın etkili bir şekilde serinletilmesi için kullanılan klima, yanlış kullanıldığında pek çok farklı rahatsızlığa yol açabilir. Halk arasında klima çarpması olarak bilinen bu durum, çoğunlukla kişinin çok sıcak ortamdan aniden soğutulmuş ortama girmesiyle oluşur. Kişinin vücudunun nemli ya da terli olması, klimanın serinliğinin vücut tarafından daha etkin bir şekilde hissedilmesine yol açar.

Benzer şekilde terin klima önünde kurutulması ya da klimanın direkt olarak kişinin üzerine soğuk hava üflemesi de ısınmış kasların aniden soğumasına neden olur. Bu durumda kişide bel, boyun ve sırt tutulmaları görülebilir. Klima kullanılırken iç ile dış ortam sıcaklık farkının 10 dereceyi aşmaması gerektir. Klimanın doğru şekilde kullanılması, kas spazmı oluşumunun önlenmesinde etkilidir. Kas spazmı tek başına yalnızca ağrı ve geçici hareket kısıtlılığına yol açsa da bu durum baş ağrısına da neden olabilir. "

Yıldız, özellikle gerilim tipi baş ağrısı ve migren ataklarının tetiklenmesine yol açan hatalı klima kullanımının, baş ağrısı ataklarının daha uzun sürmesine ve atakların normalden daha şiddetli olmasına yol açabileceğini bildirdi.

Vücudun farklı bölgelerindeki kasların tutulmasına yol açabilen klima çarpması, kişinin göğsüne bıçak saplanmış gibi ağrılar hissetmesine de neden olabileceğini kaydeden Dr. Kemal Yıldız, bilinçsiz kullanılan klimanın, ortamda bulunan nem miktarını kontrolsüz bir şekilde azalttığını hatırlattı.

Yıldız, kuru havada enfeksiyonların daha kolay yayıldığını ve bu durumun bademcik iltihabı ve alerjik nezle gibi hastalıklara yol açabildiğini bildirdi.

Klimaların düzenli olarak bakımının yapılmamasının, filtrelerinin olması gerektiği gibi temizlenmemesinin, farenjit, larenjit ve sinüzit gibi farklı üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabileceğini aktaran Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Kişinin yaşamını kaybetmesine yol açabilecek kadar ciddi bir hastalık olan zatürreye de yol açabilen klima çarpması, genellikle burun tıkanıklığı, kuru öksürük, hapşırık, yorgunluk, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, kramp, baş ağrısı, yüksek ateş, bulantı, kusma, bilinç bozukluğu gibi pek çok belirtiye neden olabilir. Klimanın önüne serinlemek için geçilmemesi gerekir.

Özellikle çalışma alanlarındaki klimaların bulunduğu konum nedeniyle kişiyi çarpabileceğini, gerektiğinde klimanın fan hızının yavaşlatılması ya da hava akımının kişinin direkt olarak üzerine gelmemesi için yönlendirilmesi gerekir. Klimanın bulunduğu ortama terliyken girilmemesi, klimanın hava akımına direkt olarak maruz kalınmaması, odanın yüzde 40 ila yüzde 50 aralığında nem oranına sahip olması, dış ortam ile iç ortam sıcaklık farkının 10 dereceden fazla olmaması gerekir. Klimanın bulunduğu ortamın düzenli olarak havalandırılması ve klima bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekir."

Kaynak: AA

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