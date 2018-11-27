Uzman Çavuş Trafik Kazasında Yaşamını Yitirdi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir uzman çavuş hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir uzman çavuş hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Erhan A. yönetimindeki 74 AC 370 plakalı otomobil, Kayıkçılar köyü mevkisinde, Kazım Salih K. idaresindeki 61 K 4215 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, Erhan A. yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden Erhan A'nın Hakkari Yüksekova ilçesinde Uzman Çavuş olarak görev yaptığı ve izin için memleketi olan Gökçebey'e geldiği öğrenildi.