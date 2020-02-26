Uyutmayan kaşıntılar, geçmeyen kızarıklıklar; egzama

26.02.2020 16:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:42

Egzama Nedir?

Egzama, birçok faktöre bağlı olarak gelişen ve rahatsız edici etkiye sahip kronik bir cilt hastalığıdır. Hemen hemen birçoğumuz hayatımızın bir döneminde atopik dermatit olarak da adlandırılan bu hastalıkla karşılaşmışızdır. Genellikle çocukluğun erken dönemlerinde ortaya çıkmakla beraber her yaşta görülme ihtimali vardır. Cilt yüzeyinde kuruluk ve kaşıntı ile kendini belli eden egzama, zamanla derinin çatlamasını ve mikroorganizmaların içeri girmesine neden olur. Bu durum da egzama hastalarının sıklıkla enfeksiyon kapmalarının önünü açar. Özelikle yüz, saç derisi, bacaklar, diz arkası ve kalça gibi bölgelerde görülme ihtimali yüksektir ve türüne göre vücudun belli yerlerinde son derece rahatsız edici lezyonlarla kendini gösterir.

El Egzaması: El bölgesinde görülür ve özellikle kimyasal maddelerle temas eden kişilerde rastlanılır.

Seboerik Egzama: Cildin yağlı olduğu bölgelerde görülme sıklığı fazladır ve daha çok kış aylarında ya da bahar aylarında ortaya çıkar. Ancak henüz nedeni tam olarak bilinmeyen bir egzama türüdür. Ciltte rahatsız edici kızarıklık, pullanma ve kabuk oluşumuna neden olur.

Atopik Egzama:Çoğunlukla alerjik yatkınlık ya da çevresel etmenler nedeniyle ortaya çıkan bir egzama türüdür bebeklik döneminden itibaren ortaya çıkar. Hastalık ilerleyen zamanlarda iyileşme gösterse de tekrarlanma durumu söz konusudur.

Kontakt Egzama: Cilde temas eden iritan maddeler ya da kimyasal maddeler sonucu ortaya çıkar. Çoğunlukla akut ya da kroniktir

Numuler Egzama: Erişkinlik döneminde rastlanılan kronik bir egzama türüdür ve yaygın olarak eller, kollar ve bacaklarda görülür. Bu hastalık türü beraberinde kaşıntılı dairesel lezyonlara sebep olur.

Stres Egzaması: Psikolojik kaynaklı olup strese bağlı olarak ortaya çıkar.

Asteatotik Egzama: Cildin sık sık banyo yapılması ya da yaşlılık nedeniyle yağ tabakasının azalması ve cilt yüzeyinin kuruması sonucu ortaya çıkan bir egzama türüdür.

Cildinizin verdiği sinyalleri göz ardı etmeyin…

Zaman zaman ortaya çıkan egzama hastalığının sebebi hastalığın türüne göre farklılık gösterir ve vücudun iç veya dış kaynaklı bir uyarana verdiği tepki olarak kendini belli eder. Ancak her ne kadar hastalığın ortaya çıkış sebebi türüne göre farklılık gösterse de belirtiler hemen hemen hepsinde aynıdır:

Deride iltihaplanma ve saç derisinde kepeklenme,

Kızarıklık ve sürekli kaşınma isteği,

Deride pul pul dökülme ve çatlak oluşumu,

Cildin su toplaması, kabarması ve derinin kalınlaşması gibi belirtiler söz konusudur.

Basit Önlemlerle Egzamadan Korunabilirsiniz…

Egzama her ne kadar kronik bir hastalık olarak nitelendirilse de tetikleyici faktörlerin önlenmesi ve belirli tedbirlerin alınması sürecin seyrini olumlu yönde değiştirecektir.

Nötr sabunlar kullanmaya ve ellerinizi ılık suyla yıkamaya özen gösterin,

Çok sıcak suyla banyo yapmayın ve mümkünse banyo sonrası vücudunuzu nemlendirin,



Kimyasallar egzamayı tetiklediği için temizlik yaparken mutlaka eldiven kullanın,

Stres her hastalığı olumsuz yönde etkileyen bir faktördür, uzak durun,

Bulunduğunuz ortamı gün içinde sık sık havalandırın.

Egzama Tedavisinde Hangi Yöntemler Kullanılır?

Egzamanın tedavisi hastalığın şiddetine göre değişir ve tedavide ilk adım hastalığı tetikleyen faktörleri tespit edip bu yönde önlemler almaktır.Özellikle kronik egzamada hastalığa neden olan faktörlerden korunarak iyileşmek mümkündür. Alerjik bir egzama söz konusu ise vücudun reaksiyon gösterdiği durum ortadan kaldırılmadığı sürece geçmesi beklenemez.Bu durumda alerjik kökenli egzamalarda Yama Testi uygulanır ve alerjen tespit edilir.

Test uygulanmasına rağmen elle tutulur bir sonuca varılamaması durumunda ise başka bir unsurun hastalığı tetikleyip tetiklemediğini anlayabilmek için cilt lezyonu biyopsisi yapılır ve hastalığa sebep olan faktör belirlenip uygun tedavi yöntemi saptanır. Akut egzama tedavisinde de medikal yöntemlere başvurulur ve kremlerle, ilaçlarla hastalık tedavi edilir. Tedavi süresince egzamalı bölgenin nemli tutulması iyileşme açısından oldukça önemlidir.

Kaynak: Bültenler