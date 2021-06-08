Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde aracında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki aramada 30 gram metamfetamin ele geçirildi.

"Mermi bulundurma ve taşıma" suçundan da arandığı belirlenen K.Ü, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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