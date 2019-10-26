Uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan şüpheliler Tutuklanan şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirme görüntüler Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Gözaltına alınan şüpheliler
Tutuklanan şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirme görüntüler Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Kahramanmaraş-Adana çevre yolunda durdurulan araçta narkotik dedektör köpek eşliğinde arama yapıldı.
Araç koltuğunun altındaki cips poşetinin içinde 570 uyuşturucu hap ve 1,88 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili Hasan K. (27), Fahri Z. (47), Hüseyin K. (29) ve Kadir K. (22) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
VİDEO: Uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı