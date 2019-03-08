Uykunuzu Pijamoni İle Taçlandırın

Arcan Tekstil firma sahibi Emre Turcihan, "Arcan Tekstil 1999 yılında kurulmuş üretici bir firmadır. Yaklaşık 20 senedir bu sektörde hizmet veriyoruz. Kendi ürünlerimizi, kendi fabrikamızda üretiyoruz. 200 kişiye yaklaşan bir ekip ilebütün üretimi tek çatı altında tek elden paketlenmiş vaziyette müşterinin hizmetine sunuyoruz." dedi.

"SEKTÖRÜN SIKINTISI MERDİVEN ALTI FİRMALAR"

Firma sahibi Emre Turcihan, "Ürün yelpazemizde pijama ev giyim, günlük kıyafete uyacak ürünler kullanıyoruz. Bunları yüzde 100 kompakt penye denilen iplikten üretilen kumaşlardan yapıyoruz. Sektörümüzde çok fazla merdiven altı çalışan firma var. Bu firmaların ürettiği ürünler bizim gibi kaliteli hizmet sunmaya çalışan tüm firmaları daha fazla yoruyor. Hem fiyat politikası hem de kalite anlamında zarar veriyor. Bizim en büyük sıkıntımız bu durumun ortaya çıkardığı olumsuzluklar." ifadelerini kullandı.

"KALİTE VE İYİ FİYAT ODAKLI ÇALIŞIYORUZ"

Emre Turcihan, "Bizim kalitemiz ve fiyatımız bizi sektördeki rakiplerimizden bir adım öne çıkartıyor. Sektör tamamen şimdi kalite ve fiyat odaklı çalışıyor. Biz de hem iyi kalite ürün hem iyi fiyat var. Bu da bizi rakiplerimiz arasında öne çıkartıyor. Biz ürünlerimizi kendi bünyemizde ürettiğimiz için hem kaliteyi hem de fiyatı iyi derece sağladığımızı düşünüyoruz. Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmuş bir firmayız. Körfez ve Arap ülkelerine, Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerdeki 25 temsilciliğimizle hizmetlerimiz sürüyor. Her geçen yıl rakamsal olarak üstüne koyarak ihracat payımızı büyütüyoruz." şeklinde konuştu.

"BAYİLİK AĞI GENİŞLEYECEK"

Turcihan, "Bayilik ağımızı genişletmeyi düşünüyoruz. Perakendecilik yönümüzü güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu pastadan biz de pay almak istiyoruz. Zamanla bunun nereye gideceğini göreceğiz. Biz müşterilerimizden kalitenin yanında olmasını istiyoruz." diyerek sözlerine son verdi.