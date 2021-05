"Uyanış: Büyük Selçuklu"dan Yeni Rekor!

Ekranlara geldiği günden itibaren reytingleri alt üst eden, yurt içi ve yurt dışında milyonlarca izleyiciyi ekran başında buluşturan TRT 1'in "Uyanış: Büyük Selçuklu" dizisi, akıllarda iz bırakan iddialı bir sezon finali yapacak. Dizi, geçmiş bölümlerde imza attığı "ilk"lerle dolu savaş sahnelerinin ardından, sezon finalinde ekrana gelecek Hollywood yapımlarını aratmayan yepyeni bir savaş sahnesiyle kendi rekorunu kıracak. Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi Dizinin sezon finali bölümünde ekrana gelecek olan Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesinin hazırlık ve çekimleri yaklaşık 2 hafta sürdü. Yönetmen; sanat yönetmeni ve kostüm yönetmeni ile her bir oyuncu için ayrı ayrı strateji belirledi. Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Kazak ekip Nomad Stunts tarafından özel bir koreografi planı çıkarıldı. 18 dakika uzunluğundaki savaş sahnesi için 200'den fazla figüran, 60'a yakın dublör ve çok sayıda at kullanıldı.

"Uyanış: Büyük Selçuklu", yepyeni bir sayfa açacak olan unutulmaz sezon finali bölümüyle 31 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Hürriyet