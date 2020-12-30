Üvey annesinin boğazını kesen şahsa müebbet hapis cezası verildi
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Üvey annesinin boğazını kesen şahsa müebbet hapis cezası verildi

30.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:56
Üvey annesinin boğazını kesen şahsa müebbet hapis cezası verildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Gürcistan uyruklu üvey annesini, boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Gürcistan uyruklu üvey annesini, boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 24 Ekim 2018 de meydana gelen olayda Gürcistan uyruklu Nana Gokhldze, zaman zaman tartışma yaşadığı üvey oğlu Samet Cihan Yapıcı tarafından bıçakla boğazı kesilerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gokhldze, hayatını kaybederken, olayın ardından evden kaçan Samet Cihan Yapıcı, polis ekiplerince dere içerisinde saklanırken yakalanarak gözaltına aldı. Emniyette psikolojik problemleri olduğunu söyleyen cinayet zanlısı Yapıcı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON SAVUNMASINDA "AİLEMİN BANA İHTİYACI VAR" DEDİ

Üvey annesini öldüren Samet Cihan Yapıcı'nın hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Davada son kez söz alan sanık Yapıcı önceki savunmalarını tekrar ederek, "Covid hastalığından dolayı zor durumdayım. Benim aileme ihtiyacım var, ailemin de bana ihtiyacı var" dedi.

Pişman olduğunu söylemeyince müebbet hapis cezası aldı

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Yapıcı'ya "Canavarca bir hisle öldürme" delili bulunmadığından "Öldürme kastı" nedeniyle müebbet hapis cezası verdi. Heyet, mahkemede pişman olmadığını söylemeyen Yapıcı'nın cezasında ise indirim uygulanmamasına karar verdi.

(Fehime Kartal/İHA)

Üvey annesinin boğazını kesen şahsa müebbet hapis cezası verildi
Üvey annesinin boğazını kesen şahsa müebbet hapis cezası verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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