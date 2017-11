Utso Üyeleri Ekonomi Bakanlığı Uzmanları ile Birebir Görüşme Gerçekleştirdi

UTSO tarafından ilin dış ticaretini geliştirmek amacıyla ihracat ve ithalattaki yenilikler ve değişiklikler hakkında güncel bilgilerin paylaşıldığı dış ticaret ayı etkinlikleri "Ekonomi Bakanlığı Devlet Destekleri Danışma Masaları" etkinliği ile devam etti.



Uşak Ticaret ve Sanayi Odası üye firmaların, büyük ilgi gösterdiği organizasyonda firma sahipleri ve yetkilileri Ekonomi Bakanlığı uzmanları ile bire bir görüşerek danışmanlık hizmeti aldılar. Başarı ile tamamlanan Danışma Masalarına Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Emir Murat Gül, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Kayahan Kaya, Mühendis F. Merih Olcay katıldı. UTSO üyeleri, özellikle devlet destekleri, hibe krediler, uygulamaları ve ihracat destekleri gibi konularda nasıl bir yön izlemeleri gerektiği ve hali hazırda kullandıkları teşviklerde takıldıkları alanların çözüm noktaları gibi pek çok konuda sorularına cevap buldu. Organizasyon hakkında değerlendirmede bulunan Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Emir Murat Gül; "Firma yetkilileri ile birebir görüşmeler olarak gerçekleştirilen bu organizasyonun verimli ve çözüm odaklı olduğunu düşünüyorum. Uşak bulunduğu konum itibariyle yatırım potansiyeli yüksek bir şehrimiz, bunun önümüzdeki dönemlerde daha ilerilere taşınacağını umut ediyoruz" dedi.



Dış Ticaret Ayı etkinlikleri kapsamında değerlendirme yapan UTSO Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, Uşak'ın tükettiğinden fazlasını üreterek ülke ekonomisine katma değer katan şehirlerden biri olduğunu, il ihracat kapasitesinin arttırması ile uşak ekonomisinin bugünkü durumundan çok daha iyi yerlere geleceğini belirterek, "İlimizde İhracat seviyesinin yükselmesi, bölge ülkeleri ile yapılan ticaretin ve ihracatın artması, ilimizdeki ihracatçı firma sayısının yükselmesi anlamında Kasım ayı boyunca çeşitli eğitimler, seminerler ve danışma masaları etkinlikleri organize ediyoruz. Başta Ekonomi Bakanlığımız olmak üzere pek çok kurum ve firmadan bu etkinliğimiz kapsamında destekler alıyoruz. Bugünkü etkinliğimizde üyelerimizi ekonomi bakanlığı uzmanları ile birebir görüştürerek danışma fırsatı sunduk. Ekonomi Bakanlığımız iş dünyası ile bir bütün olarak her zaman müşterek çalışmakta ve iş dünyasına yönelik olarak birçok destek uygulamaktadır. Benim üyelerimizden ricam üretmekten ve ihracattan uzak durmasınlar. Biz Oda olarak her zaman onların yanındayız. Dış Ticaret ile ilgili Oda bünyesinde her zaman sorularını yanıtlamaya hazırız. Yapılan etkinliklerimiz sonrası üyelerimizden aldığımız geri bildirimlerle, sorun, tespit ve çözüm önerilerini ilgili kurum ve bakanlıklara rapor edeceğiz" dedi. - UŞAK