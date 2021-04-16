Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor

İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Haberler | Güncel

Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor Ağrı'da baba mesleği olan marangozluk mesleğini sürdüren 63 yaşındaki Hikmet Elkatmış, çam ağacından yaptığı ve Osmanlı geleneği olarak bilinen yayıkları Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor.

Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış
Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı

Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor

AĞRI - Ağrı'da baba mesleği olan marangozluk mesleğini sürdüren 63 yaşındaki Hikmet Elkatmış, çam ağacından yaptığı ve Osmanlı geleneği olarak bilinen yayıkları Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor.

Ağrı'da Sanayi Sitesinde bulunan atölyesinde babasından öğrendiği meslek olan marangozluk mesleğini yapan 63 yaşındaki Hikmet Elkatmış, 15 yaşından beri ahşap yayık yapıyor. Teknolojiye direnen ve büyük bir emek verilerek yapılan yayıklar, Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor. Yaklaşık 50 yıldır uğraştığı ahşap yayık yapımıyla hem zaman geçirip hem de para kazanan Hikmet Elkatmış, günün erken saatlerinde atölyesine gelerek içerisinde ayran ve tereyağı yapılan yayıklar için kolları sıvıyor.

"Yayıklar çam ağacından yapıldığı için içerisindeki ürünlerin tadı daha güzel oluyor"

Ahşabın ayrana lezzet verdiğini ve teknolojiye direnen yayıkların eski zamanlarda daha yaygın kullanıldığını söyleyen Hikmet Elkatmış, yayık yapımının büyük bir emek istediğini belirterek, " Bu meslek baba mesleğidir. Çocukken başladım hala devam ediyorum. Bunların içinde genelde ayran yapıyorlar. Ben bunları dağ köylerine satıyorum. Yayıklar Osmanlı zamanından kalma bir gelenektir. Çok eskiye dayanıyor. Bunun içinde yapılan ayran ve yağ çok iyi olur. Yayıklar çam ağacından yapıldığı için içerisindeki ürünlerin tadı daha güzel oluyor. Bunu yapmak çok emek istiyor. Bir tanesini yapmak iki gün sürüyor. Yayıkların içini kavuruyorum koku yapmasın diye. Su geçirmiyor. Bunların elektrikli olanları da var fakat onların tadı yok. Yayıklarda yapılanların tadı daha güzel oluyor. Tüm Ağrı bunu benden alıyor. Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyorum ben. İranlılara bile sattım. Sipariş usulü de çalışıyorum hazırlayıp atölyeme de koyuyorum. Haftada 6 tane yapıyorum." ifadelerine yer verdi.

Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Antony Blinken Yıldırım Akbulut Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Burak Deniz Acun Ilıcalı Ersin Korkut Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Caner Erkin Gökhan Gönül Hakan Arslan Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Usta ellerde üretilen 'Yayıklar' Türkiye'nin dört bir yanından talep görüyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 08:33:04. #1.14#

title