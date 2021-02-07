Üst üste ikinci yenilgisini alan Menemenspor, alt sıralardan uzaklaşamıyor

TFF 1. Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Menemenspor, art arda 2. maçını puansız geçti.

TFF 1. Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Menemenspor, art arda 2. maçını puansız geçti.

Ligde ikinci devreye Altınordu'yu 4-2 yenerek başlayan Menemenspor, Giresunspor'a 4-0 yenildikten sonra dün de Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Üst üste 2. maçında gol atamayan ve puan alamayan İzmir temsilcisi 19 puanla maç fazlası ve averajla düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.

Menemenspor'da kaleci Emre Selen'in yanı sıra Emir Han Topçu, İsmail Haktan Odabaşı ve Mamadou Traore dün ilk kez forma giydi.

Sezona Misli.com 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'da başladıktan sonra ara transfer döneminde Tuzlaspor'a transfer olan İsmail Haktan Odabaşı, İstanbul temsilcisinde 1 maça çıktıktan sonra dün de Menemenspor formasıyla Tuzlaspor'a rakip oldu.

İsmail Haktan Odabaşı böylelikle bu sezon 3 takımda birden forma giydi.

Menemenspor, 21. haftada 14 Şubat Pazar günü alt sıralardaki rakiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'u konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz