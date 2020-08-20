Üst geçit korkuluklarına çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı
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Üst geçit korkuluklarına çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Elazığ'da demir yolu üst geçidi korkuluklarına çarpan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

20.08.2020 22:58 | Son Güncelleme: 20.08.2020 23:03

Elazığ'da demir yolu üst geçidi korkuluklarına çarpan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Aydın Oral idaresindeki 23 LT 751 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir yolu üst geçidinin korkuluklarına çarparak takla attı.

Kazada sürücü Oral ile yanındaki biri kadın 2 kişi otomobilde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay anını gören İbrahim Gümüştekin, üst geçitte bugün meydana gelen ikinci kazaya şahit olduğunu söyledi.

Üst geçit giriş noktasındaki keskin virajın ve yol kenarına dökülen mucurların zaman zaman kazaya sebebiyet verdiğini ileri süren Gümüştekin, ilgililerin önlem almalarını istedi.

Üst geçit korkuluklarına çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaynak: AA

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