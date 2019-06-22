USED'den, Yıldırım'a destek

Uluslararası Sağlık Eşitliği Derneği (USED) Genel Başkanı Osman Bağaç ve beraberindeki kanaat önderlerinden oluşan heyet, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için oy istedi.

Batman'dan bir grup kanaat önderi ile İstanbul'a giderek Esenler, Esenyurt, Atışalanı başta olmak üzere çeşitli semtlerde çalışma yürüten Bağaç, görüştüğü başta hemşehrileri olmak üzere seçmenlerden Binali Yıldırım'a destek talep etti.

Bağaç, AK Parti adayı Yıldırım'a destek sunmak için geldikleri İstanbul'un çok sayıda semtinde gece gündüz çalışma yürüttüklerini belirterek, "İstanbul'daki Batmanlı hemşehrilerimiz, kanaat önderleri, aileler ile teke tek görüşmeler yaparak seçim çalışması yürüttük."dedi.

Kaynak: AA