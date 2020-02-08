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Uşakspor'un rakibi Sivas Belediyespor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor'a 2-0'lık skorla boyun eğen Uşakspor, yarın sahasında Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

08.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:29
Uşakspor'un rakibi Sivas Belediyespor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 'a 2-0'lık skorla boyun eğen , yarın sahasında Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Sait Tuzcu'nun görev yapacağı müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Ev sahibi Uşakspor'da sarı kart cezalısı Erdi Zengin, mücadelede sahadaki yerini alamayacak. 


Kaynak: DHA
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