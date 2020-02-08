Uşakspor'un rakibi Sivas Belediyespor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor'a 2-0'lık skorla boyun eğen Uşakspor, yarın sahasında Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor'a 2-0'lık skorla boyun eğen Uşakspor, yarın sahasında Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Sait Tuzcu'nun görev yapacağı müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Ev sahibi Uşakspor'da sarı kart cezalısı Erdi Zengin, mücadelede sahadaki yerini alamayacak.