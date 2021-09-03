Uşakspor, Deiyarbakır'a puan ve puanlar için gidiyor
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Uşakspor, Deiyarbakır'a puan ve puanlar için gidiyor

Uşakspor, Deiyarbakır'a puan ve puanlar için gidiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uşakspor, Amed maçı öncesi hazırlıklarını kendi sahasında sürdürdü.

Uşakspor, Amed maçı öncesi hazırlıklarını kendi sahasında sürdürdü. Teknik Direktör Serkan Afacan, "Bizim için iç saha, dış saha yok. Çim saha var. Amed maçında da puan ya da puanlar alarak şehrimize dönmek istiyoruz" dedi.

Uşakspor, bugün Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman ile yeni sezonun ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam etti. Teknik direktör Serkan Afacan ve yardımcılarının yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken fizik ve kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Taktik çalışması ve çift kale maçla sona eren antrenmana yeni transferler de katıldı.

İdman sonrasında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Serkan Afacan, Uşak kenti ve camiası adına çok umutlu olduklarını belirtti. Ligi 4'er maçlık periyotlara ayırdıklarını da belirten Afacan, "Herkese iyi sezonlar diliyorum. 17 transfer yaptık, geçen seneki takımımızdan aramızda kalan arkadaşlarımız da var ama genele baktığımız zaman takımın birçok oyuncusunu gönderdik. Yerlerine de nitelikli, Uşakspor'u en iyi şekilde temsil edecek oyucular aldık. Uşakspor adına, şehir adına, camia adına çok umutluyuz. 17 transferimiz var, geçen seneden aramızda kalan Noyan, İbrahim, kaleci İbrahim gibi arkadaşlarımız var, genç oyuncularımız var aramıza kattığımız. Aramıza birkaç arkadaşın daha katılmasını bekliyoruz. Yönetim kurulu olarak çalışma halindeyiz. Sayın başkanımız ve yönetim kurulumuz bunun için gerçekten büyük çaba sarf ediyorlar. Yeni transferlerin de aramıza katarak daha nitelikli takım haline gelmek istiyoruz. Amed takımını 2 defa canlı izleme fırsatım oldu Afyon kampında. İyi bir kadro, iyi bir teknik direktörleri var. Futbolcularımızla 4 maçlık periyotlar halinde ligi değerlendirmeye karar verdik. 4 maçta 8 puan toplayan takım zaten hedefine ulaşmış oluyor. Amed maçına da puan ve puanlar için gidiyoruz. İyi, nitelikli bir takımımız var. Şehir ve camianın neler beklediğinin farkındayız. Bizim için iç saha, dış saha yok. Çim saha var. Amed maçında da puan ya da puanlar alarak şehrimize dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Uşakspor, Amed Sportif'e Pazar günü Diyarbakır Yeni Stadyumu'nda konuk olacak. - UŞAK

Uşakspor, Deiyarbakır'a puan ve puanlar için gidiyor
Uşakspor, Deiyarbakır'a puan ve puanlar için gidiyor
Uşakspor, Deiyarbakır'a puan ve puanlar için gidiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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