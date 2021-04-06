Uşak Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Ekonomi
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 90 kuruştan, en yüksek 2 liradan satıldı.
Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 1 lira 90 kuruştan, en yüksek 2 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|1,90
|2,00
|Ekmeklik buğday
|1,70
|1,80
|Yemlik arpa
|1,65
|1,70
|Nohut
|3,50
|4,00
|Beyaz haşhaş
|20,00
|20,50
|Mavi haşhaş
|16,50
|17,00
|Sarı haşhaş
|21,00
|22,00
|Susam
|12,00
|13,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık
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