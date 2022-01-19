Uşak'ta yarın okullar tatil mi? 20 Ocak yarın Uşak okul var mı, kar tatili mi?

Bazı şehirlerde il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmesinin üzerine hangi şehirlerde okullar tatil edildi? Uşak'ta yarın okullar tatil mi? Uşak'ta perşembe günü okullar tatil mi? 20 Ocak Uşak'ta okullar tatil mi, kar tatili var mı?

UŞAK (Haberler.com) - Uşak'ta perşembe günü okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Uşak'ta okulların tatil olup olmadığı yönünde bilgiler, gelen son dakika haberleri araştırılıyor. Peki ama Uşak Valiliği'nden okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama geldi mi?

UŞAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde Okullar tatil edildi.

Uşak ve Burdur'da eğitime kar yağışı nedeniyle 19 Ocak tarihinde bir gün ara verilmişti. Kentte devam eden kar yağışının ardından okullar tatil olacak mı sorusu bugünün de konusu olmaya devam etti. Gelen son dakika gelişmeleri ile illerimizdeki son durumu paylaşacağız. Şuan için resmi kaynaklardan 20 Ocak için açıklama yapılmadı

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