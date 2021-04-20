Uşak'ta yangında zarar gören bölgeler ağaçlandırılıyor
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Uşak'ta yangında zarar gören bölgeler ağaçlandırılıyor

Uşak'ta yangında zarar gören bölgeler ağaçlandırılıyor
Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak'ın Banaz ilçesinde, yangında zarar gören orman alanlarının ağaçlandırılması için çalışma yapılıyor.

Uşak'ın Banaz ilçesinde, yangında zarar gören orman alanlarının ağaçlandırılması için çalışma yapılıyor.

Banaz Orman İşletme Müdürü Cihan Türkmen, gazetecilere, 2020 yılında orman yangınının yaşandığı Kuşdemir bölgesinde ağaçlandırma hazırlıklarının hızlandığını söyledi.

Bölgede gençleştirme çalışmalarının da yapıldığına dikkati çeken Türkmen, "Yeşil Banaz'ı hak ettiği yeşil manzaraya kavuşturacağız." dedi.

Türkmen, ağaçlandırma ve gençleştirme faaliyetlerinde emeği geçen personele teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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