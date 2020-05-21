Uşak'ta orman yangını Uşak'ın Banaz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Uşak'ın Banaz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Hasan ile Yenice köyleri arasında bulunan Kiraz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 5 arazöz, 3 ilk müdahale ve bir itfaiye aracıyla müdahale ediyor.

Çalışmalara çevredeki köy sakinleri de destek veriyor.

Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: AA