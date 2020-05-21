Uşak'ta orman yangını
Uşak'ın Banaz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
21.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:04
Uşak'ın Banaz ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Hasan ile Yenice köyleri arasında bulunan Kiraz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 5 arazöz, 3 ilk müdahale ve bir itfaiye aracıyla müdahale ediyor.
Çalışmalara çevredeki köy sakinleri de destek veriyor.
Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde inceledi.
Kaynak: AA