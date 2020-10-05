Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, suyu ise yarı yarıya azalttı
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Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, suyu ise yarı yarıya azalttı

05.10.2020 11:05 | Son Güncelleme: 05.10.2020 11:49

Uşak'ta su pompasının yüksek elektrik maliyetine çözüm arayan köylüler, 400 bin lira harcayarak kurdukları güneş enerjisi panelleriyle elektrik faturasında yüzde 70 düşüş sağladı, su fiyatlarını da yarıya düşürdü.

Aynı noktadan dalgıç pompayla çıkardıkları suyu kullanan Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Hasköy ile Karahallı ilçesine bağlı Kırkyaren köylerinin muhtarları, su pompasının yüksek gelen elektrik faturalarına çözüm aramaya başladı. Su pompasının bulunduğu bölgeye güneş enerjisi panelleri kurmaya karar veren muhtarlar, köylüler ve kaymakamların verdiği destekle köy tüzel kişiliklerine ait birkaç araziyi satılığa çıkardı.Köylülerden para toplayarak yatırıma başlayan Hasköy Muhtarı Hüseyin Bayaoğlu ile Kırkyaren Köyü Muhtarı Nadir Çakır, yaklaşık 400 bin lira maliyetli panelleri mayıs ayında faaliyete geçirdi.

Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, su faturalarını ise yarıya düşürdü

GÜNLÜK 120 KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETİYOR

Karahallı Kaymakamı Ahmet Gülderen, köylülerin örnek bir çalışma yürüterek kendi sorunlarına çözüm bulduğunu anlattı. İki köyün su ihtiyacının karşılanması için yaklaşık 2 kilometrelik mesafeye pompalarla su basıldığını aktaran Gülderen, bunun aylık enerji maliyetinin ortalama 19 bin lira olduğunu söyledi.

Hasköy ve Kırkyaren köylerinin bir araya gelerek güzel bir proje başlattıklarını kaydeden Gülderen, "Toplam maliyeti 400 bin lira olan paneller buraya inşa edildi. Şu an günlük 120 kilovatsaat elektrik üretmekte ve su pompası maliyetsiz bir şekilde çalışmakta. Bizim resmi prosedürler anlamında kolaylaştırıcı desteklerimiz oldu. Paranın toplanması noktasında, köy tüzel kişiliğine ait yerlerin satışı noktasında desteklerimiz oldu. Bu tür resmi girişimler takip edilerek kendilerine fayda sağlandı. Bu tür projelerin tüm köylerde yaygınlaşmasını umut ediyoruz." dedi.

Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, su faturalarını ise yarıya düşürdü

"FATURALARIMIZ YÜZDE 70 DÜŞTÜ"

Hasköy Muhtarı Hüseyin Bayoğlu da projenin iki köyün güç birliği yapmasıyla hayata geçirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz bu maliyetleri vatandaşa yansıtmak istemedik. Köylülerle bir araya geldik ve projemizi anlattık. Köylümüz de bu projeye destek oldu. Şimdi yavaş yavaş projemizin meyvelerini toplamaya başladık. Faturalarımız yaklaşık yüzde 70 düştü. İleride projemizi daha geliştirebilirsek maliyet daha da azalacak. Köylülerimiz bu projeden memnun. Suyu metreküp başına 5 liradan 2,5 liraya düşürdük. İleride daha da ucuzlatabiliriz."

Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, su faturalarını ise yarıya düşürdü

"SEÇİMDE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"

Kırkyaren Muhtarı Nadir Çakır ise paneller sayesinde pompanın gündüz saatlerinde maliyetsiz çalıştığını belirterek, "Seçim zamanında su fiyatlarını düşüreceğiz diye köylümüze söz vermiştik. Allah'ın izniyle bunu başardık." dedi.

Köylülerin kurduğu güneş paneli, elektrik faturalarını yüzde 70, suyu ise yarı yarıya azalttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları (3)
ENERJİ: Çok güzel ellerinize sağlık. Bu örnek proje tüm Türkiye ye yayılmalı ve uygulanmalı. Bu şekilde ekenomik gücümüzde artmaya başlayacak
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DEMİR: 19 bin tl lik enerji faturasını yenmek icin 400 bin tllik yatırım yapıldı yanı hic bir bakım yapılmadan 21 ayda kendini amorti ediyor . . .
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DAHİ: Sayin muhtarim calisma güzel tebrik ederim fakat bu isin uzman bir kisisi olarak sunu söyleyeyim yatirimda bulundugunuz mabla icerisinde günes panellerinden enerjiyi depolayan akü sisteminide yaptirsaydiniz 100/100 verim alirdiniz 400bin az bir mebla degil ben o parayla usagin yarisina enerji saglayacak sistemi yapardim yinede tebrikler proje güzel yenilenebilir bir enerji kaynagindan faydalanmak
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