Uşak'ta av tüfeğiyle bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan şüpheli tutuklandı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle ateş ederek bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.