Uşak OSB bilgilendirme ve arazi tahsis modellemesi toplantısı düzenlendi

BANAZ, UŞAK (İHA) - Banaz Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı tarafından ön talep toplam yöntemiyle sanayi parseli almak isteyen firmalara yönelik bilgilendirme ve arazi tahsis modellemesi toplantısı düzenlendi.

Banaz Kültür Sarayında düzenlenen toplantıya 90'a yakın firmanın yanı sıra Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Banaz OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Banaz Kaymakamı Musa Aydemir, Banaz OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, Uşak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hakan Topaç katıldı. Toplantıda mülkiyeti Banaz OSB de bulunan 474 bin metrekare alanda üretilen 21 adet sanayi parselinin sunumu ve tanıtımı yapılarak başvuruda bulunan firma sahipleri ile paylaşıldı.

1.300.000 metrekare alanda bulunan Banaz OSB de 1.etap olarak planlanan 21 parsel ile ilgili tahsis süreci ise önümüzdeki günlerde başlayarak hak sahiplerine kasım ayı sonuna kadar sanayi parsellerinin teslim edilmesi bekleniyor. Banaz OSB teşvik uygulama sisteminde 5.bölgede yer alıyor. Teşvik sisteminden yararlanmak isteyen firma sahipleri ise Banaz OSB ye yoğun ilgi gösteriyor.

Tüm sanayi parsellerinin tahsis edilmesi ile 72 adet fabrikanın kurulması hedeflenirken toplam istihdam ise 2 bin 500 olacağı Banaz OSB yönetimi tarafından ifade edildi. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi