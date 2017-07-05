Uşak Merkezli 13 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Uşak merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem ablaları"na yönelik soruşturma kapsamında, Manisa'da 4 kişi gözaltına alındı.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde 13 ilde örgütün "mahrem" kanadına yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda Manisa'nın Salihli ilçesinde 2, Demirci ve Selendi ilçelerinde birer kişi olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan kadınların örgüt içinde "mahrem abla" diye adlandırılan kişiler olduğu ve örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları iddia edildi.



Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından karayoluyla Uşak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.