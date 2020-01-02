Uşak Belediyesi 3 bin çocuğu tiyatro ile tanıştırdı
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Uşak Belediyesi 3 bin çocuğu tiyatro ile tanıştırdı

Uşak Belediyesi kentte daha önce tiyatroya gitmemiş 3 bin çocuğu tiyatroyla tanıştırdı.

02.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:48
Uşak Belediyesi 3 bin çocuğu tiyatro ile tanıştırdı

kentte daha önce tiyatroya gitmemiş 3 bin çocuğu tiyatroyla tanıştırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kente davet edilen Eti Çocuk ve Bosch Çevre Çocuk tiyatrolarının oyuncularının sahnelediği "" ve " Orman Mahkemesinde" isimli oyunlarına daha önce tiyatroya gitmemiş 3 bin çocuk izledi.

Açıklamada, kentte sosyal ve kültürel alanda pek projenin hayata geçirildiği, bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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