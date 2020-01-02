Uşak Belediyesi 3 bin çocuğu tiyatro ile tanıştırdı

02.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:48

Uşak Belediyesi kentte daha önce tiyatroya gitmemiş 3 bin çocuğu tiyatroyla tanıştırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında kente davet edilen Eti Çocuk ve Bosch Çevre Çocuk tiyatrolarının oyuncularının sahnelediği "Heidi" ve "La Fontaine Orman Mahkemesinde" isimli oyunlarına daha önce tiyatroya gitmemiş 3 bin çocuk izledi.

Açıklamada, kentte sosyal ve kültürel alanda pek projenin hayata geçirildiği, bu tür etkinliklerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA