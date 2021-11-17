Uruguaylılar Muslera'yı sildi! Yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi

Geçtiğimiz sezon Rize'de talihsiz sakatlık yaşayan ve yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalan Muslera, bir türlü eski görüntüsüne dönemedi. Galatasaray'da sezona hatalarla başlayan Muslera, son zamanlarda bunları törpülese de Uruguay Milli Takımı'nda toparlayamıyor.

ELİNDEN KAÇIRDI

Karşılaşmanın 29. dakikasında Carlos Arce'nin ortasında topu elinden kaçıran Muslera, kendi kalesine gol attı. Kaptan Godin, ağlara giden topu çıkarmaya giderken çılgına döndü. Muslera'ya söylendi.

HERKES İSYAN ETTİ

Milli Takım'da neredeyse her maç bir skandal gol yiyen tecrübeli kalecinin artık formayı bırakması gerektiği şeklinde görüş belirtenler var. Muslera hakkında Uruguay'da yapılan bir caps, dünya genelinde spor siteleri sayfalarında adeta elden ele dolaştı.

#BizimÇocuklar Dünya Kupası Elemeleri G grubu son maçında #Karadağ 'ı 2-1 mağlup etti ve play-off'larda mücadele hakkı elde etti.



????Sizce maçın futbolcusu kimdi? — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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