Uruguaylılar Muslera'yı sildi! Yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uruguaylılar Muslera'yı sildi! Yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi

Haberler.com - Haberler | Spor
Uruguaylılar Muslera'yı sildi! Yediği goller en sonunda çıldırttı, takım kaptanından fırça yedi

Bolivya'ya 3-0 kaybeden Uruguay'ın Dünya Kupası şansı çok azaldı, fatura Muslera'ya kesildi. Muslera, Messi'den yediği ilginç golün aynısını yedi. Takım kaptanı Godin, golden sonra Muslera'ya adeta fırça attı. Takım arkadaşları ve taraftarlar Muslera'ya en sonunda isyan etti.

Geçtiğimiz sezon Rize'de talihsiz sakatlık yaşayan ve yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalan Muslera, bir türlü eski görüntüsüne dönemedi. Galatasaray'da sezona hatalarla başlayan Muslera, son zamanlarda bunları törpülese de Uruguay Milli Takımı'nda toparlayamıyor.

Uruguaylılar Muslera'yı sildi! Yediği goller sabırları taşırdı, takım kaptanından fırça yedi

ELİNDEN KAÇIRDI

Karşılaşmanın 29. dakikasında Carlos Arce'nin ortasında topu elinden kaçıran Muslera, kendi kalesine gol attı. Kaptan Godin, ağlara giden topu çıkarmaya giderken çılgına döndü. Muslera'ya söylendi.

Uruguaylılar Muslera'yı sildi! Yediği goller sabırları taşırdı, takım kaptanından fırça yedi

HERKES İSYAN ETTİ

Milli Takım'da neredeyse her maç bir skandal gol yiyen tecrübeli kalecinin artık formayı bırakması gerektiği şeklinde görüş belirtenler var. Muslera hakkında Uruguay'da yapılan bir caps, dünya genelinde spor siteleri sayfalarında adeta elden ele dolaştı.

Uruguaylılar Muslera'yı sildi! Yediği goller sabırları taşırdı, takım kaptanından fırça yedi

Uruguaylılar Muslera'yı sildi! Yediği goller sabırları taşırdı, takım kaptanından fırça yedi

Askerlerin baskın yaptığı otelde Fenerbahçeli Samatta rehin alındı

Askerlerin baskın yaptığı otelde Fenerbahçeli Samatta rehin alındı

 Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak! Katar'ın önemi çok büyük

Dünya Kupası'nın geliri kasamızı dolduracak! Katar'ın önemi çok büyük

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title