Urla'da kavun festivali başladı

24.08.2019 17:00

Urla ilçesinde düzenlenen "Nohutalan Kavun Festivali"nde en iyi kavun yetiştiricisine ödül verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi işbirliğiyle Nohutalan Mahallesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festivalin açılışında konuşan Kaymakam Önder Can, festivalin bir Boşnak buluşmasına da ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yerel kalkınmaya destek olan bu tür festivallerin öneminin günden güne arttığına işarete eden Can, "Köyden şehre göç nedeniyle gençlerini yitirmekte olan köylerimizde tarımsal faaliyetlerin festivallerle öne çıkarılarak ödüllendirilmesini destekliyoruz. Festivale katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ise sürdürülebilir tarım için yerel yöneticiler olarak verilen desteklerin devam edeceğini dile getirdi.

Bosna Hersek Fahri Konsolosu Kemal Baysak da Nohutalan'ın Balkanlar'dan göç edenler tarafından kurulan bir köy olduğunu aktardı.

Köye göç edenlerin, bulundukları yerde zulme uğradıkları için geldiğine işaret eden Baysak, "Türkiye'ye geldiler. Anayurtları onlara kucak açtı. Onlar da sonsuza kadar yaşayacak Cumhuriyet'e sadık vatandaşlar olarak bu ülkeye hizmet ettiler ve etmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Festival kapsamında "en iyi kavun" yarışması düzenlendi.

Renk, koku, tat, büyüklük kriterlerine göre birinci seçilen Asım Kızılaba'ya plaketini Kaymakamı Önder Can takdim etti. İkinci Turgut Eroğlu ödül plaketini Belediye Başkan Oğuz'dan, üçüncü Nurettin Akova ise Baysak'tan aldı.

Festival yarın son bulacak.

Kaynak: AA