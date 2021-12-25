Üreticilere avokado yetiştiriciliği eğitimi

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)'e bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Erdemli Ziraat Odası işbirliğinde son yıllarda en fazla alternatif ürün olarak dikimi yapılan avokadonun yetiştiriciliğine yönelik üreticilere bilgi verildi.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim öncesinde konuşan enstitüsü müdürü Doç. Dr. Davut Keleş, avokado dikimi yapmadan önce bir uzmana danışılması ve iyi bir fide seçilmesi gerektiğini belirtti.

Son üç yıldır Akdeniz ve Doğu Akdeniz kuşağında hızlı bir avokado dikiminin yapıldığını ifade eden Keleş, "Avokado geleceği olan bir meyve. Son yıllarda alternatif ürün olarak yoğun dikilmeye başlandı. Enstitü olarak biz de avokado yetiştiriciliğine yönelik AR-GE birimi oluşturarak ilk etapta 40 çeşit avokado dikimi yaparak araştırma çalışmalarına başladık. Üreticilerimizden isteğimiz dikim öncesi dikim yapacakları bölgeden toprak ve su analizi yaptırmaları buna göre dikim yapmalarıdır. Rastgele dikim yerine mutlaka çeşitler araştırılmalı. Aksi halde değişik çeşitlerin meyvelerini görürseniz şaşırmayın. Bunun için dikim öncesi iyi bir fidan araştırması yapın" dedi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ise, son üç yılda ilçede odaya kayıtlı avokado dikimi yapan çiftçi sayısının 198'e, alanının ise bin 119 dekara ulaştığını söyledi. Avokado yetiştiriciliğine ilginin her geçen gün katlanarak arttığına dikkat çeken Şahin, üreticilerin fidan dikiminde ve yetiştiriciliğinde konuyu uzmanlarından öğrenmeleri için eğitim düzenlediklerini kaydetti.

Enstitünün laboratuvar şefi ziraat mühendisi Rasim Arslan ve ziraat mühendisi Asım Bulut ise üreticilere avokado yetiştiriciliği konusunda detaylı bilgiler aktardı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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