Ünye'deki konkasör şantiyesi açılışa hazırlanıyor

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından kurulan ve ilçede yol yatırımlarında önemli bir rol oynayacak olan konkasör şantiyesi açılışa hazırlanıyor.

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından kurulan ve ilçede yol yatırımlarında önemli bir rol oynayacak olan konkasör şantiyesi açılışa hazırlanıyor.

Belediyenin, Killik Mahallesi sınırlarında kurduğu ve ilçede yol yatırımlarında çağ atlatacak olan konkasör şantiyesi açılışa hazırlanıyor. Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek olan şantiye, bölgedeki alt ve üstyapı sorunlarına çözüme kavuşturacak ve bölgede uzun yıllar hizmet verecek.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bölgedeki çalışmaları incelemesi sırasında yaptığı açıklamada, ilçenin yol, altyapı ve üstyapı yatırımları anlamında geleceğini şekillendirdiklerini belirterek, ilçe merkezi ve kırsal bölgelerdeki yol, şantiyenin altyapı ve üstyapı sorunlarına neşter vuracağını belirtti. Uzun yıllar bölgede hizmet verecek olan konkasör şantiyesinde kurulum çalışmalarında sone gelindiğine dikkat çeken Başkan Tavlı, burada yapılacak olan yol yatırımları ile belediyenin sorumlu olduğu alanlarda alt ve üstyapı kalitesinin artacağını kaydetti. Başkan Tavlı, "Bu tesis Ünye Belediyemizin sorumlu olduğu alanlarda yol, altyapı ve üstyapı kalitesinin arttırılması için çok kıymet arz etmekte. Tesiste, yol yatırımlarıyla birlikte altyapı ve üstyapı yatırımları için daha az maliyette beton ve beton hammaddesi üretilecek. Tesis hizmete geçtiğinde yatırımlar anlamında iki kat daha fazla hizmet üretme kabiliyetine kavuşmuş olacağız. Bu tesisimizi Ünye'mize kazandırırken hali hazırda bulunan beton santralimizi de buraya taşıyarak, yeni aldığımız iş makinaları, transmikserler, beton pompası, mobil mikser gibi araçlarla daha işlevsel hale getirdik. Toplamda 20 milyon lirayı aşan bir yatırımla donattığımız tesisimiz, 35 milyon liranın üzerinde ki değeri ile Ünye'mize uzun yıllar hizmet edecek" dedi.

"Tesis stratejik bir noktada yer alıyor, 10 yıllık hammadde ihtiyacımızı karşılayacak"

Konkasör şantiyesi ile beton santralinin stratejik bir noktada yer aldığını belirten Başkan Tavlı, "Tesis alanımız altyapı çalışmaları başlayan organize sanayi bölgemize bir kilometre uzaklıkta. Öte yandan Hızarbaşıgünlük Mahallesi üzerinden yeni açtığımız yol ile İnkur, Fatih, Yeşilkent, Yenikent, Tekkiraz gibi iç mahallelerimize bağlanan Akkuş-Niksar yoluna 3 buçuk kilometre mesafede yer alıyor. Bu açıdan da konumu itibariyle yıllık bazda hem zaman hem de maddi tasarruf sağlayacak bir konumda yer alıyor. Yeni tesis alanı hammadde açısından zengin bir bölge olduğundan yol, altyapı ve üstyapı yatırımları anlamında hammadde niteliği açısından en az 10 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak" şeklinde konuştu.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, tesisin kurulum çalışmalarında sona gelindiğini ve buranın açılışına AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un da katılım sağlayacağını belirterek, "Temmuz ayının ilk haftasında AK Parti Genel Başkanvekilimiz, Prof. Dr. Sn. Numan Kurtulmuş, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Dr. Mehmet Hilmi Güler ve devlet büyüklerimizin katılımıyla tesisin açılışını gerçekleştireceğiz. Bu tesis Ünye'mizin başta yol olmak üzere altyapı ve üstyapı yatırımları anlamında geleceğini şekillendirecek" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı