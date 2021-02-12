Ünye'de kumar oynayan 9 kişi yakalandı
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Ünye'de kumar oynayan 9 kişi yakalandı

12.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:57
Ünye'de kumar oynayan 9 kişi yakalandı

Ünye ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişi yakalandı.

Ünye ilçesinde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen polis, 9 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Söz konusu kişilere, uygulanacak cezanın Kaymakamlıkça belirleneceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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